Lewis Hamilton: "Track walks een zinloze exercitie, energieverspilling"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton bereidt zich anders dan zijn collega's voor op een Grand Prix-weekend. Terwijl veel andere rijders zweren bij een voorbereiding in de simulator plus een track walk op donderdag, is dat aan de regerend wereldkampioen niet besteed. De 36-jarige Brit pakt het op zijn eigen manier aan. Met succes, getuige de reeds zeven wereldtitels op zijn palmares.

Hamilton behaalde in Spanje de 100ste pole position uit zijn carrière en hij nadert de 100 Grand Prix-overwinningen. En dat zonder vaak in de simulator plaats te nemen. "Ik zit bijna nooit in de simulator. Ik doe misschien 20 ronden per jaar in de simulator. Ik heb geen behoefte aan sessies in de simulator", aldus de zevenvoudig wereldkampioen tegenover Sky Sports F1.

Track walks kunnen hem evenmin bekoren. "Toen ik jonger was, liep ik nog wel een rondje over de baan voorafgaand aan een Grand Prix-weekend. Ik ben echter tot de ontdekking gekomen dat het een zinloze exercitie is, voor mij in ieder geval. Het is totaal verschillend van hoe het is wanneer je op hoge snelheid over het circuit gaat. Het was pure energieverspilling. Ik wil juist mijn energiepeil het hele weekend hoog houden."

Kwalificatiekoning

De Brit is de koning van de kwalificatie. Hamilton: "Je werkt er op donderdag en vrijdag naartoe. In de trainingen probeer je allerlei dingen uit in een poging om de puzzel te leggen, maar je hebt dan nog niet alle puzzelstukjes. Maar als de kwalificatie eenmaal begint, heb je geen keuze meer. Dan moet je er staan, of je de puzzel af hebt of niet. Je kijkt naar ronden uit voorgaande jaren, naar ronden die je zelf hebt gereden, naar ronden van andere rijders. Je kunt nergens iets laten liggen."