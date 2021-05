Lando Norris: "Deze livery is nóg mooier dan onze normale kleurstelling"

McLaren-coureur Lando Norris is lyrisch over de eenmalige livery die zijn werkgever heeft bedacht voor de Grand Prix van Monaco van komend weekend. De Britse renstal hult zich in het prinsdom tijdelijk in de kleuren van partner Gulf, lichtblauw en oranje in plaats van papaya en donkerblauw. Volgens Norris is de MCL35M daarmee de best uitziende auto op de grid.

"Ik heb Zak Brown (McLaren-baas, red.) laten weten dat ik deze livery nóg mooier vind dan onze normale kleurstelling", steekt Norris van wal. "Zelf was Zak daar nog niet van overtuigd. Maar ik vind deze livery echt geweldig, prachtig. Het is een mooie gelegenheid voor ons allemaal om dit te doen. Zeker voor Monaco, een uniek evenement. Het brengt alles samen."

Norris zal ook met een speciale helm rijden, maar de definitieve versie daarvan heeft hij nog niet gezien. "Ik hoop dat de helm op tijd arriveert, want vrij vaak gebeurt dat niet. Het zal een combinatie van mijn eigen design met wat retro-aspecten en dan in de Gulf-kleuren zijn. We gaan voor even terug naar het verleden, ik denk dat het cool wordt."