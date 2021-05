Mercedes over 'opstandige' Bottas in Spanje: "Hij reed zijn eigen race"

Valtteri Bottas speelde een bijrol in de Grand Prix van Spanje, maar kreeg na afloop de schijnwerpers op zich gericht. De Fin kreeg opdracht om teamgenoot Lewis Hamilton voorbij te laten, maar dat ging allesbehalve soepeltjes. Bottas hield de zevenvoudig kampioen op en beet van zich af, terwijl daar geen directe reden voor was. Mercedes legt uit hoe dat kon gebeuren.

''Valtteri reed zijn eigen race. Een van de dingen die we zeiden tegen hem was om een voorsprong op te bouwen op Leclerc. Zijn rondentijden waren even snel nadat Valtteri's banden waren versleten'', zei Andrew Shovlin, de technisch directeur van de Duitse renstal, in een nabeschouwing op sociale media.



"Valtteri was bezig om te pushen zo hard als die kon. Hij kreeg het bericht om Lewis niet op te houden en het voorbij laten zou makkelijker gaan als Lewis een ronde eerder DRS zou hebben. Toen Lewis een seconde achter hem reed, zou Valtteri ongeveer twee seconden verliezen als hij zich zou inhouden om hem te laten passeren. Het was echt die balans tussen zijn en Lewis' race", voegde de Brit eraan toe.