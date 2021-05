Bemoedigend resultaat in Spanje geeft Ferrari hoop voor rest van 2021

Het team van Ferrari put hoop uit de performance die het afgelopen weekend tijdens de Spaanse Grand Prix op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona liet zien. Charles Leclerc legde beslag op een keurige vierde plaats, teamgenoot Carlos Sainz moest genoegen nemen met een zevende plek. Aansluiting met de top is er nog niet, maar de Scuderia heeft de zaken wel stukken beter voor elkaar dan vorig jaar.

Bovendien is na Spanje een aloude Formule 1-regel van toepassing op Ferrari. Teambaas Mattia Binotto: "We weten dat Barcelona een moeilijk circuit is en normaal gesproken is het zo dat als de auto daar goed gaat, de wagen over het algemeen op alle banen goed uit de verf kan komen. Vierde en zevende was een mooi resultaat. We hebben onze doelen bereikt, punten scoren en zo hoog mogelijk eindigen. De bolide presteerde in de kwalificatie zoals verwacht, onze racesnelheid was prima en onze rijders hebben uitstekend gepresteerd."

Dat Ferrari in Spanje het op twee na snelste team was, is bemoedigend voor de Scuderia. Binotto: "Dat waren we eerder in Imola ook al. Bahrein was een uitzonderlijke race met het oververhitten van de achterbanden en in Portimao maakten we wat foutjes met ons bandenmanagement. Daar waren we in Barcelona op gefocust en bleef de slijtage binnen de perken. En het was mooi om te zien dat we in de race eindelijk dezelfde snelheid tentoon spreidden als tijdens de kwalificatie."