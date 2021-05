Titelkandidaten Mercedes en Red Bull Racing verliezen 2022 niet uit het oog

Mercedes en Red Bull Racing bevinden zich in een precaire situatie. Aan de ene kant knokken ze met elkaar om de overwinningen en de titels, waardoor ze de huidige bolides zo lang mogelijk zullen willen doorontwikkelen. Aan de andere kant breekt volgend jaar een nieuw tijdperk aan in de Formule 1 met een nieuwe generatie auto's en die aanstaande ingrijpende reglementswijzigingen vergen ook de nodige aandacht.

Het is een balanceeract voor de twee titelkandidaten. Geen van beide teams zal een mogelijk kampioenschap willen laten lopen, maar dat mag ook niet ten koste gaan van de ontwikkeling van het pakket voor 2022. Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Ik betwijfel of een van ons extreem ver zal gaan in de balans tussen 2021 en 2022. Je kunt dit jaar gewoon niet laten lopen, maar tegelijkertijd gaat elke week die je verliest voor volgend seizoen ten koste van een hoop performance, gewoon omdat de ontwikkelingscurve bij nieuwe reglementen veel steiler verloopt dan bij volwassen reglementen."

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner sluit zich daarbij aan. "We moeten de huidige auto uiteraard verder doorontwikkelen. We mogen daarbij echter niet uit het oog verliezen dat de Formule 1 in 2022 een nieuwe generatie wagens omarmt. Het is dus zaak om efficiënt te ontwikkelen binnen de beperkingen die bestaan en daarnaast een auto voor volgend jaar te ontwikkelen. Dat is een uitdaging op zich. Het seizoen bestaat uit 23 races en is meer een marathon dan een sprint. Wij moeten er ook in de tweede seizoenshelft staan, dan zijn we over het algemeen op ons best."

Strijd

Ondertussen genieten ze van de onderlinge strijd. Wolff: "Red Bull Racing haalt het beste in ons naar boven. Neem de kwalificatie in Spanje, met drie auto's binnen anderhalf tiende van elkaar, je weet nooit welke kant het opgaat en wie vooraan zal staan. Ik hoop dat dit het hele seizoen zo blijft. Het is wat de sport nodig heeft en wij genieten ervan. Het is een titanengevecht. Op de zaterdagen zijn we nog niet zo snel als we zouden moeten zijn, maar op de zondagen lijken wij sneller. Ik hou hiervan."

Horner vult aan: "De racesnelheid van Mercedes is bij elke Grand Prix tot nu toe iets beter geweest dan die van ons. Ook hebben zij de bandenslijtage beter onder de knie dan wij. We wisten dat Portimao en Barcelona hen in de kaart zouden spelen en dat is ook gebeurd, maar we stonden er wel veel dichter bij dan we gedaan hebben. Als we ergens wat meer snelheid weten te vinden, dan wordt het helemaal spannend. We zijn erin geslaagd om Mercedes tot het uiterste te dwingen op een baan waar ze voorheen mijlenver voor lagen op ons, dat is het positieve dat we meenemen naar Monaco."