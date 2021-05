McLaren nadert punt waarop de ontwikkeling van de MCL35M stopt

Het team van McLaren zit dicht tegen het kantelpunt wat betreft de ontwikkeling van de huidige bolide aan. De Britse renstal is in een felle strijd met Ferrari om de derde plek in het constructeurskampioenschap verwikkeld en kan het zich niet veroorloven om de teugels te laten vieren, maar tegelijkertijd doemt 2022 op aan de horizon. Door de ingrijpende regelwijzigingen komende winter zullen de teams eerder de aandacht verleggen naar volgend jaar.

Voor McLaren nadert dat moment, geeft teambaas Andreas Seidl aan. "Het moge duidelijk zijn dat we niet ver verwijderd zijn van het punt dat we alle middelen volledig op de auto voor volgend seizoen zullen richten. Het exacte moment is afhankelijk van de vraag of we nog laaghangend fruit zien wat betreft de ontwikkeling van de MCL35 waar we wat mee denken te kunnen winnen. Maar technisch directeur James Key heeft helder voor ogen wanneer hij de omslag wil maken."

Er zitten nog wel wat updates in de pijpleiding, aldus Seidl. "Als je kijkt naar wat we sinds de wintertest gedaan hebben, dan hebben we continu nieuwe onderdelen aangevoerd en zijn we stappen blijven zetten met onze performance. We hadden upgrades in Portimao, we hadden upgrades in Barcelona. En voor de komende races zijn er ook updates in aantocht. Het is een spannend gevecht met Ferrari en het is zaak om de auto voorlopig nog even door te ontwikkelen om die strijd om de derde plaats in leven te houden."