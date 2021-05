Yuki - the rookie- Tsunoda 'jammert als een klein kind'

Yuki Tsunoda moet maar eens ophouden met zich te "gedragen als een klein kind" en gewoon op snelheid komen. Dat zegt Marcus Ericsson.

Ericsson, die vooral bekend is om zijn onnoemelijk harde crash op Monza, zegt dat de 20-jarige Japanner maar eens moet stoppen met jammeren. De Japanse Yuki is regelmatig scheldend te horen via de boordradio.

In het begin was het nog wel grappig

Ericsson: "Het was nog wel grappig de eerste paar keren. Maar nu wordt het toch een beetje teveel van het goede."

Hij vervolgt: "In plaats van schelden, klagen en zich gedragen als een klein kind dat niet zijn snoepje krijgt, zou hij zijn focus moeten verplaatsen naar het alles uit zichzelf en zijn auto te krijgen."

Ericsson vervolgt: "Hij is weliswaar snel maar het lijkt erop dat hij zijn eigen slechtst denkbare vijand is momenteel", zo voegt de Zweedse oud F1-coureur toe.

Calimero

Nadat de Japanse coureur het niet voor elkaar kreeg in door het eerste deel van de kwalificatie heen te geraken in Barcelona, schreeuwde hij dat zijn auto "onmogelijk" te besturen was. Tsunoda gaf toe dat hij verwachtte dat zijn AlphaTauri "niet eens hetzelfde" zou zijn als de bolide van zijn teamgenoot Pierre Gasly.

Sorry

Letterlijk zei Tsunoda: "Ik vraag mij een beetje af of het wel dezelfde auto is. Natuurlijk is het wel dezelfde auto, maar het karakter van de auto is te verschillend", zei Tsunoda voor de verzamelde pers in Barcelona. Later nam hij die woorden openlijk weer terug.

Het team presteert geweldig

Tsunoda zei: "Ik bedoelde niet om kritiek op het team te hebben, zij doen het juist geweldig het hele weekend al. Ik was gewoon gefrustreerd met mij eigen prestatie", gaf hij netjes toe.