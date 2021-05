Max Verstappen baalt na mislopen overwinning in Spanje: "Wij zijn gewoon te langzaam"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen finishte als tweede de Grand Prix van Spanje. De Nederlander heeft hiermee het gat niet kunnen dichten naar Lewis Hamilton. Na de race was hij teleurgesteld, want de snelheid op de gele band was er niet.

Na een ijzersterke start van de 23-jarige coureur kon hij Mercedes-coureur Lewis Hamilton inhalen in de eerste bocht. Max Verstappen vertelde gisteren dat een goede start nodig was voor de overwinning, die maakte hij, maar helaas kon hij de overwinning niet pakken. "Het laat zien dat we niet zijn waar we willen zijn, we moeten nog steeds hard pushen. Op dit moment zijn we langzamer."

Max Verstappen duidelijk

Het circuit waar hij vijf jaar geleden zijn eerste Formule 1-overwinning pakte vanaf P4, was vandaag het decor van weer een hele goede en foutloze race. Verstappen bleef de hele race in het vizier van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur dook naar binnen voor een twee-stopper, terwijl Max Verstappen doorreed op de mediumband. In de laatste rondes van de race kwamen de twee elkaar weer tegen en ging Hamilton eenvoudig voorbij aan Verstappen.”Ik zag het gebeuren. Hij was gewoon sneller op de mediums. Ik kon niets meer doen om meer snelheid te halen. Toen ging hij naar binnen en kwam op nieuwe mediums naar buiten en toen was ik de sitting duck.”

De Nederlander heeft nog wel een extra puntje mee kunnen nemen naar huis, hij heeft namelijk de snelste ronde gereden in de race. “Het is wat het is, het is pijnlijk. Het is onmogelijk om hun op achterstand te houden.”