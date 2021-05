Red Bull Racing prankt Max Verstappen ter ere van zijn honderdste race met het team

Max Verstappen zal vandaag starten aan zijn honderdste race voor Red Bull Racing - toevallig precies op het zelfde circuit als waar hij zijn debuut maakte. Deze eerste race, de Grand Prix van Spanje in 2016, wist Max Verstappen ook direct te winnen. Vandaag zal hij starten vanaf P2 nadat hij op 36 duizendste van een seconde niet op pole kon komen.

Ter ere van deze honderdste race van Max Verstappen besloot het team uit Milton Keynes om zijn driver room vol te gooien met honderd ballonnen. Max kon, zoals af te lezen van zijn gezicht, het grapje wel waarderen. Kan hij zijn honderdste race voor het Red Bull Racing-team een maken om te herinneren?

Classic driver room balloon prank for @Max33Verstappen! 😁 100 balloons for 100 races with us! 🎈 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/lZsuboniBf