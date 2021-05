Jenson Button: "De druk staat er vol op bij Red Bull Racing"

Jenson Button zegt bij Sky Sports dat hij denkt dat de druk er dit jaar meer op staat bij Red Bull Racing dan bij Mercedes.

"Red Bull kan zich echt geen enkele fout veroorloven met de vorm waarin Mercedes zich momenteel bevindt. Bij Mercedes maken ze als team echt bijna nooit een fout."

Button vervolgt: "Lewis maakte in Imoloa dan weliswaar een fout, maar het kostte hem geen punten. Zes of zeven punten per race weggooien kan Red Bull zich dit jaar echt niet veroorloven."

Terwijl Red Bull zich ineens kan mengen om het wereldkampioenschap, is het voor Mercedes niets nieuws om vooraan mee te rijden. Button denkt dat daarom de druk voor Red Bull Racing veel hoger is.

Button: "Red Bull staat vol onder de druk dit jaar. Het is voor het eerst in het hybride-tijdperk dat zij zich kunnen mengen in het wereldkampioenschap. Red Bull kan zich echt geen fouten veroorloven."