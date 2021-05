Titelstrijd zorgt voor meer frictie tussen Red Bull en Mercedes

Red Bull en Mercedes zijn op dit moment verwikkelt in een spannend gevecht om de titel. Dat zorgt voor pikante uitspraken heen en weer wat zonder pardon de media wordt ingeslingerd. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is er sinds het titanengevecht de relatie meer bekoeld tussen zijn team en de Duitse rivaal.



''We verdedigen onze positie en vertellen onze mening'', zei de 78-jarige Oostenrijker tegen Sport1.de. ''We hebben soms het gevoel dat Toto te veel bezig is met ons of de F1 in het algemeen. Het spreekt voor zich dat we onze belangen behartigen.''



Marko is zelf is ook niet vies van om sneren uit te delen naar zijn rivalen. Na de kwalificatie in Portugal beweerde hij dat Mercedes invloed uitoefende op McLaren, die vanaf dit seizoen rijdt met de Duitse V6. Wat was er gebeurd? In Q3 reed Max Verstappen voor start -en finish achter Lando Norris en kreeg onverwacht voordeel van een slipstream. De pitmuur bij McLaren greep in om de jonge Brit van zijn gas af te laten gaan.

Dat zou niet gebeurd zijn als Hamilton erachter zou rijden, volgens de Red Bull-adviseur. ''Dan zouden ze zeggen: 'Doe Lewis een plezier'.''