Red Bull Racing zuigt motoren-afdeling Mercedes nog verder leeg

Red Bull Racing gaat voortvarend te werk met het optuigen van hun motoren-afdeling die zij na het vertrek van Honda eind dit seizoen in eigen beheer gaan nemen. Het team van Max Verstappen maakt zojuist bekend dat zij nog meer personeelsleden van Mercedes hebben weten in te lijven.

Red Bull Powertrains is pleased to announce the expansion of its senior leadership team 💪👇 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) May 6, 2021

Onlangs maakte het team bekend Ben Hodgkinson als Technisch Directeur te hebben aangenomen voor Red Bull Powertrains. Het team benadrukt in een zojuist gepubliceerd statement het belang van topmensen in het team, om te komen tot sterke resultaten. Het team heeft de uitdaging om hun eigen motor te integreren in het chassis dat ontwikkeld gaat worden in hun nieuwe Red Bull Technology Campus in Milton Keynes.

Voor sleutelfuncties wat betreft de motorenafdeling maakt het team vandaag vijf nieuwe namen bekend. Steve Blewett wordt verantwoordelijk voor de productie van de motoren. Omid Mostaghimi wordt hoofd van de elektronische onderdelen en ERS. Pip Clode wordt hoofd van het mechanische ontwerp van de ERS. Anton Mayo wordt verantwoordelijk voor het ontwerp van de motoren ICE. Steve Brodie wordt 'groepsleider ICE Operations'. Verder kondigt het team aan dat er in de komende weken ook nog een Hoofd Mechanische Ontwikkeling zal worden bekend gemaakt.

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt erover: "Red Bull's missie is om alle aspecten van de Formule 1-operaties in eigen huis te beheren met Red Bull Powertrains. Dat is een enorme spannende onderneming maar tegelijkertijd extreem veeleisend, en wij weten dat succes alleen maar behaald kan worden door de beste en briljantste talenten samen te brengen en hen te voorzien van de juiste middelen en door het bouwen van de juiste omgeving waarin ze tot bloei kunnen komen."

Horner vervolgt: "Onze bekendmaking van dit nieuwe team van leiders toont onze toewijding wat betreft onze doelen. Wij gaan er zeker van profiteren dat onze campus in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd omdat wij hier een ongekend bijzondere voedingsbodem vol talent op het gebied van engineering hebben. Samenwerkend met onze nieuwe Technical Director Ben Hodgkinson en met sleutelfigueren van Honda Racing Development brengen de mensen die wij vandaag hebben bekend gemaakt veel waardevolle ervaring, expertise en noviteit naar ons Red Bull Powertrains-programma; samen vormen zij het sterkst mogelijke technische platform voor de toekomst."