Max Verstappen: "Die dag zat ik heel dicht tegen de tranen aan"

Dit weekend rijdt Max Verstappen zijn honderdste race in dienst van Red Bull, tijd om ook eventjes een blik te werpen in de achteruitkijkspiegel. De beelden die naar boven komen en de herinneringen die dan worden opgeroepen zijn natuurlijk hele warme momenten voor Verstappen, vooral in Barcelona.

Max Verstappen laat in de aanloop naar de Grand Prix van Spanje weten dat de gedachten dan ook wel even terug gaan naar 2016.

Max Verstappen meldt in een vooruitblik op de Spaanse Grand Prix: "Barcelona houdt altijd speciale herinneringen voor mij. Je eerste overwinning in F1 is natuurlijk behoorlijk emotioneel, zeker als het een soort van schok voor iedereen is aangezien het ook nog eens mijn debuut bij het team was. "

Vechten tegen de tranen

Max Verstappen is geen emotionele jongen, vertelt hij. Meestal, althans. Na zijn overwinning in 2016 was het ook voor hem een kwestie van vechten tegen de waterlanders, vertelt hij.

Max Verstappen: "Ik ben niet zo snel emotioneel maar ik zat dicht tegen tranen aan die dag en dat had mijn vader ook."

Hij vervolgt: "Alles flitst door je hoofd over hoe je in de Formule 1 terecht bent gekomen. Dat was niet echt makkelijk en mensen denken vaak wel dat het makkelijk is als je vaak wint, maar dat is zeker niet zo. Je moet echt wel degelijk het harde werk doen om er te komen."