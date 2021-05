Fernando Alonso kan strijdvaardig uitzien naar Spaanse thuisrace dit weekend

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kan met frisse moed uitzien naar zijn thuisrace komend weekend in Catalonië. De Alpine-coureur scoorde de afgelopen twee races fraaie punten. Voor een tribune met duizend Spaanse fans zal Alonso die lijn willen voortzetten.

In Portugal kwam de Franse formatie goed beslagen ten ijs: Fernando Alonso kwalificeerde weliswaar tegenvallend op de dertiende plaats, maar kwam als achtste over de streep op iets meer dan een seconde achter zijn teamgenoot Esteban Ocon.

Fernando was dan ook goed gemutst na afloop van de race in Portugal en heeft goede zin in de komende Grands Prix.

Vooruitgang

Alonso genoot om weer lekker te kunnen strijden: "Het was goed, het was vermakelijk. We waren in gevecht met een McLaren en ene Ferrari, dat was in Imola of Bahrein nog ondenkbaar. We hebben dan ook flinke stappen gezet wat betreft de prestaties van onze auto."

Een beetje van het team..

Ook zijn teamgenoot Esteban Ocon onderstreepte dat het feit dat Alpine het gevecht met Ferrari en McLaren aan kon nog eens onderstreept dat het ontwikkelingsprogramma van Alpine goed van de grond gekomen is.

Ocon: “We kunnen vechten met Ferrari en McLaren. Ze waren nog een tikkeltje sneller dan wij, maar het toont dat wij op alle gebieden vooruitgang boeken en dat moeten we voort zetten; dat zullen we dan ook zeker doen”

..en een beetje van Alonso

Fernando Alonso is ook blij met de vooruitgang die het team lijkt te hebben geboekt, maar zoekt de vooruitgang ook vooral in zichzelf. Hij zegt nu beter te kunnen presteren omdat hij zich prettiger is gaan voelen in de wagen.

Tegen F1.com zegt de Spanjaard: "In Bahrein was ik voorzichtiger met alles, gewoon om de eerste Grand Prix te finishen. In Imola waas ik zo onzeker in de auto vanwege de omstandigheden, ik voelde mij helemaal niet lekker (regen en intermediate-banden, red.)" en ik kon weinig zien, de kwalificatie ging slecht."

Tijdens de Portugesse Grand Prix van afgelopen weekend voelde alles veel beter voor Alonso. "Het was echt de eerste race waar ik echt alles uit de auto kon persen. Ik was boos na de kwalificatie en heb die boosheid waarschijnlijk vandaag eruit geperst op het circuit."

Beide Alpine-coureur hebben de smaak dan ook helemaal te pakken en genoten van het inhalen van Daniël Ricciardo en Carlos Sainz. Ocon benadrukt dat het nu van belang is om dit 'momentum' aan te houden en om zo wederom dikke punten te pakken op he Circuit Barcelona-Catalunya.

Alonso: "Het is een enorme boost als je een auto hebt waarmee je echt kunt vechten in de hogere regionen. Ik denk dat de zaterdagen momenteel nog mijn zwakte zijn waarbij je echt alles uit de auto wilt persen in die ene ronde. We weten dat in zowel Barcelona als Monaco de zaterdagen cruciaal zijn, aangezien inhalen erg lastig is.

De Spaanse racelegende vervolgt: "We hebben dus genoeg huiswerk te doen voor komend weekend en ik zal proberen daar zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen."