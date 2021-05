Brundle over verbeterde vorm Mercedes: "Max zal zich steeds ongemakkelijker gaan voelen"

Red Bull Racing begon het seizoen met de favorietenrol. Het team uit Milton Keynes sloot alle drie de testdagen op het Bahrain International Circuit als snelste af, daar waar de Mercedes er als een lastig te temmen wagen uitzag. Deze gedachte werd versterkt door het feit dat Max voor de Grand Prix van Bahrein zijn RB16B op dominante wijze op pole wist te zetten.

Echter, Max wist deze race niet te winnen, en de W12 - met name in de handen van Lewis Hamilton - leek op racesnelheid minstens even snel als de Red Bull. Ook de race daarna - welke Max wél wist te winnen - was de Mercedes minstens even snel. Op Portimão het zelfde verhaal. Ook al is Max met één overwinning en twee tweede plaatsen momenteel bezig met zijn beste seizoensstart ooit, ex Formule 1-coureur en Sky Sports F1-verslaggever Martin Brundle is van mening dat Max Verstappen zich steeds ongemakkelijker zal gaan voelen.

In zijn column voor Sky Sports F1 na de race op het Autódromo Internacional do Algarve gooide Brundle ook nog een sneer naar het team uit Milton Keynes na hun herhaalde geklaag over de track limits. Max Verstappen deed een poging op de snelste raceronde, maar werd kort daarna verwijderd aangezien hij in een bocht - welke kort voor de race werd aangekondigd als een plek waar gemonitord zou worden - over de track limits heen ging. Red Bull vond dit oneerlijk.

"Ik ben het niet eens met Red Bull Racing met hun geklaag over consequentie wat betreft track limits", zo vertelt Brundle. "Ze claimen dat ze nu een zege, een pole position en nu ook een extra punt als beloning voor de snelste raceronde zijn misgelopen."

"Er was maar één coureur die een penalty kreeg voor het overschrijden van track limits in bocht 14, wat Red Bull Racing en Max Verstappen een punt kostten - hij kreeg voordeel door over de baanlimieten heen te gaan en het toont ook aan dat hij niet in controle was over zijn wagen binnen deze limieten."

