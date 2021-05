Red Bull heeft altijd mooie motorhomes mee naar de Europese races van de Formule 1-kalender, maar nu hebben ze een nieuw concept, het engineering house.

In dit motorhome bevinden zich allerlei faciliteiten voor de crewmembers, kunnen vergaringen worden gehouden en veel meer dingen. Het huis is gemaakt van hout, hierdoor is het milieuvriendelijk. Christian Horner, de Red Bull Racing-teambaas, geeft een kleine tour door het nieuw huis.