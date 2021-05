Mercedes-baas Toto Wolff kan het zich totaal niet voorstellen dat Lewis Hamilton vertrekt

Bij Mercedes lopen de contracten van beide coureurs af eind dit seizoen. Terwijl Hamilton en Wolff vorig jaar al maanden met elkaar om tafel zaten voor het contract voor dit seizoen, begint Wolff nu al openlijk te praten over de volgende handtekening.

De geslepen Oostenrijker Wolff kan het zich totáál niet voorstellen dat Lewis Hamilton bij Mercedes zou vertrekken.

"Lewis is al heel lang bij ons, en zolang we hem een ​​competitieve auto kunnen geven, zie ik geen reden waarom we onze samenwerking niet zouden voortzetten."

Toen hem specifieker werd gevraagd of Hamilton in 2022 bij Mercedes zal zijn, voegde Wolff eraan toe: "Er is geen reden waarom niet. Het is de beste plek voor hem."

Hamilton, die na langdurige en moeizame onderhandelingen slechts overeenstemming bereikte over een Mercedes-deal van één jaar voor 2021, zei in Portimao dat hij vorige week besloot de Pirelli-bandentest te doen omdat hij in 2022 in de Formule 1 wil blijven.

De 36-jarige Britse coureur zei ook: "Het is geweldig dat het team inclusiever en diverser wordt, dus als ik doorga met racen, heb ik meer kans om de situatie te beïnvloeden dan wanneer ik zou vertrekken."