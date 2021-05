Max Verstappen en Lewis Hamilton vertrouwen elkaar: "Altijd hard, maar eerlijk"

Zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton verwachten dat de strijd de rest van het jaar stevig, maar eerlijk zal blijven tussen hen. Ook als de druk langzaam maar zeker steeds hoger zal worden blijven zij elkaar hard en eerlijk racen.

Formule 1-titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn dit seizoen in alle drie de races tot nu toe al wiel-aan-wiel met elkaar aan het knokken geweest, zonder grote brokken te maken. Je zou het kunnen kenmerken als: hard maar respectvol racen op het scherpst van de snede. En dat zal dit seizoen dus zo blijven, zeggen Hamilton en Verstappen.

Lewis Hamilton vertelt: "We zullen elkaar aan het einde beu worden, denk ik, of racen beu, omdat er zoveel races zijn."

Lewis Hamilton zou graag bepaalde records willen aanscherpen dit jaar, maar de 23-jarige Nederlander in een blauw-gele auto zou hem daar wel eens van kunnen weerhouden. Die rivaliteit zou ook zomaar kunnen ontsporen, zou je denken.

Vertrouwen en respect

Max Verstappen zegt daarover tegen persbureau REUTERS: "Ik heb altijd het volste vertrouwen in dat Lewis wij elkaar altijd voldoende ruimte geven", aldus Verstappen.

"Daar ben ik het mee eens", reageert Lewis Hamilton.

Sir Lewis Hamilton vervolgt: "Ik denk dat het bij ons beiden in onze aard ligt dat wij altijd hard en eerlijk het gevecht met zullen aangaan."

Lewis Hamilton legt verder uit: "Ik denk dat dat leidt tot geweldige races en het is ook wat geweldige racecoureurs kenmerkt."

De twee titelrivalen zijn van plan het ook de rest van dit seizoen 'clean' te houden. Met die intenties reizen de heren dan ook richting Catalunya voor de Spaanse Grand Prix van komend weekend.

Intenties versus realiteit

Het is die baan waar Nico Rosberg en Lewis Hamilton in 2016 ook niet de intentie hadden om elkaar in de derde bocht van de baan te kegelen; het gebeurde wel. Het werd een historische schuiver met historische gevolgen: Max Verstappen opende met zijn overwinning in de Spaanse Grand Prix van 2016 een prachtig hoofdstuk in de Nederlandse sportgeschiedenis.

In de eerst drie races kwamen de twee elkaar op de baan vaak tegen, zonder brokken te maken. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat Hamilton en Verstappen elkaar Barcelona ook weer wiel-aan-wiel zullen treffen. Verstappen zal daarbij willen winnen om in te lopen op de acht punten achterstand op de Brit.