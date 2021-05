Hamilton, Bottas en Verstappen breken met zijn drieën nieuw F1-record

Lewis Hamilton wist afgelopen zondag de Grand Prix van Portugal te winnen. Max Verstappen wist de race - na als derde te zijn gestart - als tweede te finishten. Valtteri Bottas, echter, zakte na van pole te zijn gestart terug naar de derde stek. Wél wist hij de snelste raceronde te noteren voor een extra punt.

De drie podium-finishers hebben met zijn drieën een nieuw Formule 1-record neergezet. Nog nooit stonden drie coureurs (in willekeurige volgorde) zó vaak op het podium samen. Dit record was voorheen veertien keer Hamilton, Rosberg en Vettel. Hamilton, Bottas en Verstappen zijn daar nu met 15 overheen, en het ziet er naar uit dat dit in het huidige seizoen nog wel wat vaker zal gebeuren.