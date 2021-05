FIA over schrappen snelste ronde Verstappen: ''Max was duidelijk sneller buiten de baan''

Red Bull-coureur Max Verstappen verloor een punt voor de snelste ronde, omdat de Nederlander te wijd ging in bocht 14. De FIA, onder leiding van Michael Masi, verklaarde na afloop dat Verstappen veel voordeel behaalde door het overschrijden van de baanlimiet.

Het Red Bull-kamp was verontwaardigd door deze beslissing van de stewards, maar vrijdag werd er in de briefing al gesproken over wat de wedstrijdleiding zou doen bij het overschrijden van de limiet in bocht 14. ''Coureurs en teams kregen te horen als ze een blijvend voordeel behaalde buiten de baan met het inhalen van een auto, een snelle tijd zetten, of wat dan ook, dat er naar gekeken zou worden,'' zei Masi tegenover Motorsportweek.com.

Volgens Masi was het voordeel van Verstappen in zijn snelste ronde erg groot en kon de wedstrijdleider niks anders doen dan de tijd schrappen. ''Het was heel duidelijk dat Max buiten de baan sneller was in die minisector dan wie die dan ook die de snelste ronde van de race neerzette.''