Nikita Mazepin biedt Sergio Perez schoorvoetend zijn excuses aan

De Russische F1-coureur Nikita Mazepin heeft Sergio Perez na afloop van de race schoorvoetend en met frisse tegenzin zijn excuses aangeboden na de race.

De jonge Rus was drukdoende zijn Haas-bolide over het circuit te loodsen en had totaal geen benul van de achter hem aanstormende Sergio Perez in de Red Bull die de race leidde. Blauwe vlaggen had Mazepin blijkbaar ook niet gezien. Perez moest hard in de ankers en een uitwijkende stuurbeweging maken om een aanrijding met Mazepin te voorkomen.

Perez vertelt: "Ik zat er bijna op, ik dacht dat hij mij wel zag. Na de race heeft hij mij zijn excuses aangeboden. Feitelijk had hij mij helemaal niet zien aankomen. Ik dacht dat hij mij wel had gezien en dacht eerst dat ik mijn voorvleugel beschadigd had."

Zijn excuses maakt de miljardais-zoon wel met frisse tegenzin: Mazepin vond dat aangezien zijn team hem niet op tijd had gewaarschuwd, hij dan maar de schuld op zich zou nemen voor het voorval.

De wedstrijdleiding besloot naast een tijdstraf van vijf seconden ook een strafpunt op Mazepin's superlicentie te geven.