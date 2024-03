Rechter scheldt deel van sancties Mazepin kwijt

Nikita Mazepin heeft weer een stap gezet richting een mogelijke comeback op de Europese circuits. De Russische voormalig Formule 1-coureur kampte in de afgelopen jaren met sancties van de Europese Unie, maar een rechter heeft hier nu een streep doorgezet.

Mazepin reed in 2021 in de Formule 1 voor het team van Haas. Hij liet geen sterke indruk achter, maar mede vanwege de steun van zijn vaders bedrijf Uralkali kreeg hij ook een contract voor 2022. Hij reed in dat jaar alleen tijdens de eerste testweek, want na de Russische inval in Oekraïne verscheurde Haas het contract. Daarnaast werden Mazepin en zijn vader Dmitry door de Europese Unie op een sanctielijst geplaatst vanwege hun nauwe banden met president Vladimir Poetin.

Mazepin legde zich hier niet bij neer en hij wilde terugkeren op de circuits. Hij mocht niet afreizen naar veel Europese landen, waardoor hij alleen maar kon rijden in Rusland en Azië. Hij spande meerdere rechtszaken aan om van zijn sancties af te komen. Een rechter van de Europese Unie heeft een aantal sancties tegen Mazepin nu opgeheven. Volgens de BBC vindt de rechter de band van zijn vader met Poetin geen sterk genoeg argument om Mazepin op een sanctielijst te plaatsen. Een simpele familieband zou hiervoor niet goed genoeg zijn.