Mazepin kan niet terugkeren naar F1 volgens advocaat

Nikita Mazepin kan zo goed als fluiten naar een terugkeer in de koningsklasse volgens de Russische sportadvocaat Anna Antseliovich.

Na de uitbraak van het conflict in Oekraïne legde Europese sancties op aan Rusland, waardoor het voor Russische topsporters lastig werd om mee te doen aan internationale toernooien. Nu komt er nog eens bij dat Mazepin moeilijker een nieuw job kan krijgen binnen Europa sinds nieuwe richtlijnen.

De advocaten van Mazepin beweren van niet, maar Antseliovich zegt dat het misschien niet zo eenvoudig is. ''Het is moeilijk te zeggen of Mazepin nu zal kunnen onderhandelen met Formule 1-teams'', vertelde ze aan RT. ''De regels zijn daar niet helemaal hetzelfde als in andere sporten. We hebben het tenslotte over commerciële competities, die niet het Russische nationale team vertegenwoordigen.''

Ze zei dat de uitspraken van het Europese Hof over de Mazepin-zaak een goed precedent vormen voor al onze atleten. ''Het is geen geheim dat wetgevers in de meeste landen, ook die in de EU, aandacht besteden aan deze uitspraken in soortgelijke gevallen'', zei Antseliovich. ''Laten we niet vergeten dat Mazepin op de sanctielijsten stond.''

Mazepin reed in 2021 voor Haas F1, maar moest het seizoen erop het veld ruimen vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hij en zijn sponsor Uralkali van zijn vader waren niet meer welkom bij het Amerikaanse team, wegens de nationaliteit en ook door de banden met de Russische president Vladimir Poetin.