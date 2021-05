Max Verstappen zonder emotie na de race: "We hadden gewoon het tempo niet"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is de race op de tweede plek geëindigd. De coureur mocht vanaf de derde plek van start gaan, maar de eerste positie zat er niet in. Verstappen kon de pace van Mercedes-coureur Lewis Hamilton niet bijhouden, maar was sneller dan Bottas.

De 23-jarige coureur had een prima start, maar kon de twee Mercedessen niet inhalen. Max had nog een kans na de Safety Car, die na 1 ronde al op de baan kwam, daar wist hij Lewis Hamilton te pakken voor P2. Even later pakte de Brit de Nederlander terug. Verstappen miste de hele race gewoon snelheid ten opzichte van Mercedes, vooral op Hamilton en daar baalde Verstappen van. “Het was een goede race. Ik had een goede herstart en natuurlijk probeerde ik Valtteri onder druk te zetten, uiteindelijk misten we over het algemeen een beetje tempo.”

Hij bleef de nummer twee op dat moment (Bottas door een inhaalactie van Lewis Hamilton) wel goed bij. De Limburger moest geduldig wachten op zijn kans om de Fin in te halen. Via een undercut en een goede inhaalactie van Verstappen, kon hij Bottas in ronde 37 pakken. “Lewis kwam mij voorbij en na die pitstop had ik moeite om temperatuur in de banden te krijgen. Gelukkig had ik Bottas te pakken, maar vanaf daar was het eigenlijk gedaan.”

Track limits

Momenteel staat hij 9 punten achter de leider in het wereldkampioenschap, Lewis Hamilton. Max probeerde nog een snelle ronde neer te zetten, maar die werd afgepakt door track limits, die er sinds VT3 lagen. “Dat is een beetje vreemd. Ze controleerden geen track limits bij bocht 14, maar wat dan ook.” Verstappen sloot af met: “Ik denk dat dit een vreemd weekend was qua grip in het algemeen. We zaten er hier niet bovenop bij Mercedes”, zo zei hij na de race.