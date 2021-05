Gunther Steiner onthult hoe de hazen lopen: het team wordt niet verkocht aan papa Mazepin

Gunther Steiner ontkent dat Haas wordt verkocht aan de vader van Russische coureur Nikita Mazepin.

De miljardair Dmitry Mazepin is via zijn Uralkali-imperium nu de titelsponsor van het charmante Amerikaanse Formule 1-team.

Bij het Haas F1-team doet zich nu de unieke situatie voor dat via hun andere talent, Mick Schumacher, er ook grote en belangrijke deuren open gaan bij Ferrari. Met het fameuze team uit Maranello werkt Haas nauw samen binnen de Formule 1.

Steiner vertelt bij Sport1 hoe de hazen lopen. "Bij Ferrari is het contact Jock Clear maar ook Mattia Binotto. Bij Mazepin is de contactpersoon zijn vader. Logischerwijs hebben zij vaak vragen voor ons en het is natuurlijk voor ons geen probleem om die zo goed mogelijk te beantwoorden."

Steiner vertelt weer eens ouderwets openhartig over zijn zakelijke bezigheden, zoals hij al vaker deed: bijvoorbeeld toen hij Netflix openlijk de worstelingen liet vasteleggen rondom het stoppen van de contracten van Romain Grosjean en Kevin Magnussen, eind vorig seizoen.

Het zakelijke leven van de Haas-teambaas is er dit jaar zeker niet minder interessant op geworden, zo blijkt uit zijn relaas.

Een vraag die zich recentelijk opdrong ging over de klacht van Mazepin dat alleen Schumacher toegang heeft tot de Ferrari-simulator en de twee jaar oude auto om te testen.

Steiner vertelt: "Er zullen altijd vragen zijn en elke coureur gelooft altijd dat hij wordt benadeeld."

Hij vervolgt: "Mijn manier is dat als er maar één nieuw onderdeel is voor één coureur, je dat open en eerlijk moet communiceren."

Steiner ontkent dat Mazepin senior het Haas F1-team binnenkort volledig zou kunnen kopen.

"Dit zijn geruchten die geen enkele basis hebben. Haas is nog steeds van meneer Haas en dat zal zo blijven."

Over de huidige prestaties van het team is Steiner eerlijk: die zijn niet om over naar huis te schrijven.

Steiner: "Niemand is blij met de huidige resultaten, maar Gene Haas kent de weg die we inslaan. Hij geniet nog steeds van de Formule 1 en komt hier naar Portugal dit weekend. Zolang we op middellange termijn beter gepositioneerd zijn dan we momenteel zijn, is dat oké", besluit Steiner.