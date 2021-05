Max Verstappen is de laatste sessie als eerste geëindigd, maar toch maakte hij nog een paar kleine foutjes. Vooral in de slotfase ging de Nederlander een paar keer wijder dan toegestaan en had een paar keer blokkerende wielen. De Limburger was erg gedreven en probeerde zijn auto nog te maximaliseren.

De Red Bull-coureur was net bezig met een goede snelle ronde, maar Lewis Hamilton reed in de weg... Daar was hij niet over te spreken.