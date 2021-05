Hoofdengineer Mercedes: "Lewis had problemen in long run door schade"

Mercedes was de snelste van de vrijdag in Portugal. Valtteri Bottas stond bovenaan in de eerste vrije training en Lewis Hamilton in de tweede. Toch is er volgens Andrew Shovlin, hoofdengineer bij het Duitse topteam, nog wel wat werk aan de winkel.

"Het was een interessante dag", blikte Shovlin terug. "De eerste sessie was behoorlijk lastig in de koude omstandigheden en 's middags was het warmer. De wind werd steeds sterker, waardoor de balans werd beïnvloed. Valtteri leek redelijk comfortabel met de auto en was in staat om de grip van de banden optimaal te benutten. Hij heeft daardoor waardevolle data kunnen verzamelen. Lewis worstelde meer met de achterkant en ondanks dat hij bovenaan stond in de tijdenlijst, hebben we wat werk te doen om de balans voor hem morgen te verbeteren."

Achteraf zat er zelfs meer in het vat voor Mercedes, maar dat bleef achterwege door problemen aan de W12 . "We hadden aan het eind van de dag wat schade aan beide auto's gevonden wat ten koste ging van de prestaties. Dat verklaart Lewis' problemen in zijn long run. Als dat hersteld is, kunnen we iets meer tempo vinden", voegde Shovlin er aan toe.