Ferrari gaat nieuwe vloer dit weekend niet gebruiken, wel in Spanje

Ferrari kende een goede vrijdag in Portimao doordat het indruk maakte met zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz. Beide coureurs waren zeer competitief op zowel de korte als lange runs. Leclerc had bovendien een update op zijn Ferrari. Het Italiaanse team liet haar stercoureur rijden met een nieuwe vloer, maar zal deze voor morgen toch weer van de wagen halen.

Ferrari heeft vandaag met een experimentele vloer gereden op de wagen van de Monegask. Het belangrijkste verschil was dat er nu zes in plaats van vier rechtopstaande flappen voor het achterwiel zichtbaar waren. Het team uit Maranello had echter geen tijd om twee vloeren te produceren voor de Portugese GP.

Omwille van de gelijke behandeling tussen haar coureurs zal Leclerc nu de rest van het weekend rijden met de oude vloer, aldus de Italiaanse tak van motorsport.com. In plaats van dit weekend zal de nieuwe vloer dan ook pas in Spanje debuteren.

Leclerc hoeft daar niet om te rouwen, zoals Carlos Sainz in de tweede vrije training met een vierde keer liet zien dat ook de oude vloer in Portimao snel genoeg is om het snelste team in het middenveld te zijn.