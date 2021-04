Patricio O'Ward kan met IndyCar-zege F1-test bij McLaren afdwingen

McLaren-baas Zak Brown houdt wel van een weddenschapje. De Amerikaan beloofde coureur Daniel Ricciardo al een ritje met een oude auto van NASCAR-legende Dale Earnhardt als de Australiër dit jaar een podiumplek in de wacht weet te slepen. Nu heeft Brown ook een mooie beloning voor IndyCar-coureur Patricio O'Ward in het vooruitzicht gesteld.

O'Ward rijdt voor Arrow McLaren SP in de IndyCar Series. De 21-jarige Mexicaan krijgt de kans om deelname aan de Formule 1-test in Abu Dhabi na afloop van het seizoen af te dwingen. Daarvoor moet O'Ward eerst zijn eerste overwinning in de IndyCar zien te behalen. Weet hij dit jaar een keer te winnen, dan zit hij in december in de MCL35M bij de test op Yas Marina Circuit.

Ricciardo zou dat helemaal niet erg vinden. "Ik ben dit al aan het vieren. Ik wil die test namelijk niet doen, dus het is fijn dat ze al iemand anders op het oog hebben. Na een seizoen met 23 races is een test het laatste dat je wilt doen, dus ik juich het toe dat ze iemand anders de kans willen geven."

De Australiër is niet bang om zijn plekje kwijt te raken aan O'Ward. "Ik beschouw de coureurs uit de IndyCar Series niet direct als bedreiging. Het niveau is absoluut hoog, dat valt niet te ontkennen. Zijn de rijders in de IndyCar zeer getalenteerd? Zeker. Dus als een van hen meters wil maken bij de test in Abu Dhabi, mijn zegen hebben ze."

Teamgenoot Lando Norris is vooral benieuwd hoe O'Ward het zou doen. "Het zou cool zijn om Patricio in een Formule 1-auto in actie te zien. Ik wens hem en de Amerikaanse tak van McLaren dan ook succes in hun jacht op overwinningen. Het is spannend om te kijken waar Patricio in een Formule 1-wagen toe in staat is, want hij is wel echt een persoonlijkheid. Het wordt sowieso leuk."