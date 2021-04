Leclerc plaatst Verstappen boven Hamilton als favoriet voor de titel

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft bekend gemaakt dat, volgens de Monegask, Max Verstappen dit jaar meer kans op de titel maakt dan zevenvoudig wereldkampioen - en titelverdediger - Lewis Hamilton. Ferrari en Leclerc weten zelf dat zij - ondanks een eerherstel in 2021 - dit jaar niet voor de titel mee zullen doen; Leclerc is daardoor vrij om zijn mening te geven wie er voor de titel zullen strijden. In een interview met La Stampa is Leclerc vrij resoluut in wie hij denkt dat de titel zal winnen. "Verstappen", zo zei Leclerc.

"Red Bull is dit jaar sterker geworden, en het lijkt er zelfs op dat zij een voorsprong hebben op het team van Mercedes", zo vertelt de jonge Monegask. "Zelf is Max ook in staat om de titel te pakken - hij is een geweldige coureur." Leclerc is zich bewust van het feit dat er (binnenkort) een wissel van de wacht aankomt. Verstappen is dan nu bezig om voor de titel te strijden - dat erkend Ferrari ook - maar met de line-up Charles Leclerc en Carlos Sainz heeft Ferrari ook een relatief jonge line-up. "De toekomst ligt in onze handen", zo vertelt Leclerc.

Leclerc heeft onlangs aangegeven dat Ferrari dit jaar prima voor P3 in het kampioenschap kan rijden, maar meent dat dit lang niet het grootste doel van het team uit Maranello is. De Scuderia kijkt veel liever naar het grote plaatje; er valt veel meer te winnen in het 2022 en opvolgende seizoenen met de nieuwe reglementen die nog lang aan zullen houden.