Max Verstappen staart zich niet blind op tweestrijd met Lewis Hamilton

Terwijl de buitenwereld na de eerste twee Grands Prix van 2021 niet uitgesproken en soms zelfs in vervoering raakt over een mogelijk titanengevecht tussen Red Bull Racing-coureur Max Verstappen en Mercedes-rijder Lewis Hamilton dit jaar, is Verstappen zelf daar totaal nog niet mee bezig. De Nederlander richt zich op zijn eigen prestaties en die van zijn team.

Verstappen steekt in Portugal van wal: "Ik hoop gewoon dat we het hele jaar competitief zijn. Als daar dan een onderling gevecht uit voortvloeit, prima. Ik ben er persoonlijk gewoon niet zoveel mee bezig en probeer er gewoon elk weekend het beste uit te halen. We moeten gewoon zorgen dat we meer tijd in de auto vinden, dan gaat dat vanzelf wel."

Bij winst in Portimao neemt hij de leiding in het kampioenschap over en dan zou hij uitgroeien tot de eerste Nederlander die het lukt om de tussenstand aan te voeren in de Formule 1. Ook daar bekommert Verstappen zich niet echt om. "Het is nog een lang seizoen, dus het maakt in principe nog niet zoveel uit wat nu gebeurt. We proberen het natuurlijk wel altijd goed voor elkaar te hebben."

Sprintraces

De Red Bull Racing-coureur werd ook gevraagd naar zijn mening over het experiment met sprintraces dat de Formule 1 dit seizoen gaat uitvoeren. “Ik zie het als een voordeel voor de snelle auto's die daarmee punten kunnen scoren. Over het algemeen sta ik er niet bepaald positief of negatief in. We moeten gewoon zien hoe het uitpakt en hopelijk is dat voor ons positief."

"Ze willen proberen om het spannender te maken. Ik vond het persoonlijk altijd leuk om op zondag op te staan en naar de race te kijken, dat was toch wel iets speciaals. We gaan het zien. Misschien vindt men het wel een topidee, maar dat is afwachten", besluit Verstappen.