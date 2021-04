Horner: "Hamilton had geluk met rode vlag, maar inhaalrace was knap"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft lovende woorden gesproken over coureur Lewis Hamilton van concurrent Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen raakte tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola door een zeldzaam foutje achterop, maar de 36-jarige Brit herstelde de schade zelf door na de herstart de rijders voor hem een voor een in te halen.

De rode vlag-situatie pakte gunstig uit voor Hamilton, maar de wijze waarop hij zich terugknokte naar een tweede plaats is Horner het meest bijgebleven. "Lewis had het geluk dat de race in Imola vlak na zijn slippertje onderbroken werd. Maar wat hij daarna liet zien met zijn inhaalrace was ronduit knap en toonde eens te meer aan dat Mercedes onverminderd sterk is en over veel snelheid beschikt."

De Red Bull Racing-teambaas vervolgt: "Je ziet dat de verschillen aan de top ontzettend klein zijn. De vorm van de dag is bepalend voor de uitslag. Je moet als team alles goed doen, je mag geen fouten maken en het is zaak om de auto efficiënt door te ontwikkelen binnen de beperkingen van het budgetlimiet. Vervolgens is het cruciaal om elk weekend optimaal te presteren."

"We zullen zoveel mogelijk druk op Lewis blijven zetten in de titelstrijd. Hij beging een behoorlijke fout door in de grindbak te belanden, wat in dat soort verraderlijke omstandigheden kan gebeuren, en hij is ermee weggekomen. Max Verstappen won, maar Lewis leidt het kampioenschap dankzij het extra puntje voor de snelste raceronde. Als de volgende 21 races net zo opwindend zijn als de eerste twee races van dit jaar, dan gaan we een voortreffelijk seizoen tegemoet", aldus Horner.