Ricciardo ziet mogelijkheden om titeldroom bij McLaren te verwezenlijken

Daniel Ricciardo heeft de wereldtitel Formule 1 nog niet uit zijn hoofd gezet. De Australiër denkt met zijn nieuwe werkgever McLaren op termijn een gooi te kunnen doen naar het kampioenschap. Eerst moet de zevenvoudig Grand Prix-winnaar helemaal op zijn gemak raken in zijn nieuwe auto en zijn nieuwe werkomgeving, daarna kan het vizier op grotere successen.

Op de vraag van EFTM of hij mogelijkheden ziet om zijn titeldroom bij McLaren te verwezenlijken, antwoordde Ricciardo: "Ja. Het is een ja-of-nee vraag en in dit geval luidt het antwoord dan ja. Gaat het dit jaar al gebeuren? Nee. Maar afgaande op de eerste paar races en als ik kijk naar mijn rondje in Imola, wetende dat ik nog lang niet alles uit het pakket haal, dan nog was ik maar vier tienden verwijderd van pole position. Het team heeft het gat naar de voorhoede verkleind."

En volgend jaar gaan de reglementen flink op de schop, wat McLaren en Ricciardo een kans biedt om de top te bestormen. De Britse renstal is afgelopen winter al overgestapt naar Mercedes als motorleverancier, mede om de integratie van de nieuwe krachtbron nu al achter de rug te hebben met het oog op 2022. McLaren hoeft zich daar komende winter geen zorgen meer over te maken.

Ricciardo is vol vertrouwen. "De regelwijzigingen zullen alles veranderen volgend jaar. Gelet op wat het team gedaan heeft, en het lijkt erop dat McLaren dit seizoen weer een stap in de juiste richting heeft gezet, geeft dat me het gevoel dat we er goed voor staan. De structuur, er is stabiliteit, iedereen is ermee bezig. Het is cool om te zien en schenkt me het vertrouwen om ja te antwoorden op die eerdere vraag."