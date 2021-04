Berger van mening dat Verstappen Hamilton kan onttronen: "Hij is verschrikkelijk goed"

Ex Formule 1-coureur Gerhard Berger is van mening dat Max Verstappen de kwaliteiten bezit om Hamilton te kunnen onttronen. Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben beiden één zege en één pole op hun naam staan, en het ziet er naar uit dat het erg close zal blijven tussen beide coureurs. Echter, Gerhard Berger gelooft dat Max het in zich heeft om zijn eerste wereldtitel binnen te slepen.

Toen Gerhard Berger in de F1 Nation podcast werd gevraagd wie dit jaar de titel ging winnen, vertelde Berger dat hij voorspelt dat Verstappen zijn huidige vorm vast zal kunnen houden en er met de titel vandoor zal gaan. "Waarom niet?", zo vraagt Berger zich af. "Hij is verschrikkelijk goed. Hij heeft natuurlijk nog niet dezelfde ervaring als Hamilton, en in Bahrein lokte Hamilton Max gemakkelijk uit de tent", zo vertelt Berger verder.

"Maar hij leert erg snel en in de eerste bocht op Imola zei Max simpelweg: "Lewis, haal me maar in, maar dan ga je wel van de baan" - precies hoe dat op Bahrein ook ging", zo vertelt Berger verder. "Dus hij heeft die ervaring op zich wel, maar indien hij iets nog niet weet, dan leert hij erg snel. Het gevecht zal geweldig worden."

Ongeacht welk team er uiteindelijk zal winnen is Berger blij met de uitkomst van de races tot nu toe, en vindt het een vernieuwing om te zien dat het team van Mercedes er niet al gemakkelijk mee wegloopt. "Na zoveel jaar met het zelfde dominante team - en dat je eigenlijk al weet dat Lewis na de eerste bocht vooraan rijdt dat er dan niet meer veel zal veranderen - is het nu goed om te zien dat er een echt gevecht aankomt."

"Het is een geweldige verhaallijn om een jonge talent als Max tegen een ervaren coureurs als Hamilton te zien strijden, en ook de spanningen tussen Mercedes en Red Bull zelf lopen op", zo concludeerde Berger in de F1 Nation podcast.