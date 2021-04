Ralf Schumacher over Hamilton: "Hij moet nu nog meer op de limiet rijden om Verstappen te kunnen bijbenen"

Nu Lewis Hamilton weer een waardige uitdager heeft moet hij nóg meer op de limiet gaan rijden, zo observeert Ralf Schumacher. Waar veel fans op hadden gehoopt lijkt dit seizoen echt te gaan gebeuren; een seizoen-lange strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. In Bahrain en Imola was het al raak, en de Duitse ex Formule 1-coureur voorspelt dat dat aanstaand weekend niet anders zal zijn.

Bij Sky Sports Deutschland blikte Ralf Schumacher vooruit op de aanstaande race op het Autódromo Internacional do Algarve. "Vorig jaar zagen we al dat het een erg lastig circuit was", zo vertelde Schumacher. "Het is nieuw, maar het is verschrikkelijk snel. Er zijn een hoop delen van de baan die je niet meteen kunt zien - je kunt daarom snel fouten maken. Indien de auto niet goed werkt zal dat voor de coureur erg lastig zijn."

Hamilton en Verstappen hebben tot nu toe beiden één overwinning op hun naam staan, maar Lewis Hamilton staat wegens een extra punt voor de snelste raceronde op Imola één punt voor in het kampioenschap. Schumacher denkt ook dat Mercedes aanstaand weekend misschien wel sterker voor de dag kan komen. "Het zal weer erg close zijn tussen Lewis en Max", zo voorspelt Schumacher. "Maar op dit circuit zie ik Mercedes misschien wel sneller dan Red Bull."

Lewis Hamilton kan aanstaand weekend zijn honderdste pole position bemachtigen, maar Ralf Schumacher is van mening dat hem dat niet meer zo makkelijk af gaat zoals voorheen. "Lewis moet nu veel meer op de limiet rijden om Max te kunnen bijbenen", zo vertelt Schumacher. "En toen ik meer op de limiet moest gaan rijden, maakte ik veel sneller fouten", zo herinnert Schumacher zich.

Schumacher denkt ook dat McLaren dit weekend weer erg snel kan zijn, en is van mening dat indien de vier coureurs van de twee grote teams fouten maken, dat McLaren dan als lachende derde ergens mee weg kan komen. "Ik denk dat McLaren weer richting de voorkant van het veld zal rijden. Circuits zoals deze passen goed bij dat team. Ze waren ook erg sterk op Imola - Lando Norris tenminste", zo concludeerde Schumacher tegenover Sky Sports Deutschland.