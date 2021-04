Daniel Ricciardo: "Mijn sterkste teamgenoot ooit was Max Verstappen"

Daniel Ricciardo heeft gezegd dat Max Verstappen de sterkste teamgenoot is met wie hij tot nu toe heeft geracet, ondanks dat hij grip krijgt op zijn nieuwe teamgenoot bij McLaren; Lando Norris. De Australiër maakte opnieuw een gewaagde carrièreswitch voor dit seizoen nadat hij Renault had verlaten voor McLaren en zoals de zaken er nu voorstaan, lijkt het erop dat dat een behoorlijk goede beslissing was.

Sterke start Norris

Terwijl Alpine (het voormalige Renault-team) dit jaar op zijn best tegen de top 10 rijdt, heeft McLaren het scherpe start van het seizoen bereikt met Lando Norris die een mooi podium behaalde achter Verstappen en Lewis Hamilton op Imola. Norris maakt inderdaad indruk dit seizoen met een vierde plaats in de openingsrace in Bahrein, terwijl Ricciardo plaats moest maken in Imola omdat de Brit een beter racetempo had.

Natuurlijk past de Australiër zich nog steeds aan zijn nieuwe omgeving aan en hij zal de komende races ongetwijfeld het gat op Norris dichten, dus naarmate hij de Brit beter leert kennen, kan zijn kijk veranderen over wie zijn sterkste teamgenoot is geweest.

Max Verstappen

Voorlopig blijft Ricciardo echter van mening dat Max Verstappen de snelste coureur is met wie hij heeft samengewerkt, waarbij hij uitlegt dat de extra tijd die hij met de Nederlander heeft doorgebracht hem op dit moment waarschijnlijk een voorsprong geeft in het duel.

"Ik moet op dit moment Max zeggen, maar dat is waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat ik meer ervaring met hem heb", vertelde Ricciardo aan EFTMOnline. "Als we naar het laatste weekend kijken, heeft Lando echter heel goed gereden."