Monaco was afgelopen weekend gastheer voor de Historische Grand Prix, waarbij tal van oude Formule 1-auto's waren te bewonderen in de straten van het prinsdom. Ook oud Formule 1-coureur Jean Alesi was van de partij. De Fransman kwam in actie met een Ferrari 312 B3 uit 1974 en dat leverde prachtige beelden op. Helemaal van een leien dakje ging het niet voor Alesi, want bij een aanrijding met een andere deelnemer raakte de oude bolide van Niki Lauda beschadigd. Maar dat doet niets af aan het onderstaande filmpje: