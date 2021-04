'Mercedes bang voor exodus van personeel richting Red Bull Powertrains'

De aanstaande overgang van Ben Hodgkinson naar Red Bull Racing heeft Mercedes in verlegenheid gebracht. Hodgkinson gaat zich bij Red Bull Racing als technisch directeur ontfermen over de nieuw opgerichte motorenafdeling Red Bull Powertrains, dat vanaf volgend seizoen de preparatie van de Honda-motoren voor zijn rekening neemt.

Bij Mercedes is men nu bang dat Hodgkinson meer van zijn voormalige collega's zal polsen voor en proberen te verleiden tot een transfer, meldt Corriere dello Sport. De fabrieken van Mercedes en Red Bull Racing/Red Bull Powertrains liggen slechts dertig kilometer bij elkaar vandaan, waardoor personeel makkelijk de overstap kan maken zonder te hoeven verhuizen. Alleen de zogenaamde gardening leave, de opzegtermijn van een jaar, zou de werknemers nog een beetje huiverig maken.

Red Bull Powertrains zal van 2022 tot en met 2024 de door Honda ontwikkelde motoren onderhouden en in gereedheid brengen voor de races. Vanaf volgend jaar geldt in de Formule 1 een engine freeze, waardoor het ontwikkelen van de motoren uit den boze is. Dat was een van de voorwaarden van Red Bull om een eigen motorenafdeling op poten te zetten.

Voor 2025, wanneer een nieuwe motorformule zijn intrede doet, moet Red Bull in staat zijn om eigen motoren te ontwikkelen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "Toen Red Bull Powertrains was aangekondigd brak voor ons ook een nieuwe fase aan. Het is een teken van de ambitie van Red Bull om het lot in eigen hand te nemen en elk aspect van onze Formule 1-wagens zelf te ontwikkelen. De ontwikkeling van een eigen Red Bull-krachtbron voor de nieuwe generatie motoren is het summum."

Toch kan het nog zo zijn dat zich voor die tijd een autofabrikant aandient om met Red Bull Racing samen te werken, bijvoorbeeld Audi of Porsche. Wat doet de Oostenrijkse renstal dan? Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko gaf aan Auto Motor und Sport het antwoord: "Wij zijn van plan om zelf onze motoren te bouwen. Mocht iemand zich bij ons melden voor een eventuele samenwerking, dan zullen we moeten kijken of dat mogelijk is."