Kimi Raikkonen: "Genadeloos Imola is zoals circuits horen te zijn"

Het Grand Prix-weekend op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Imola kende enkele rode vlag-situaties en behoorlijk harde crashes. Elk foutje van de coureurs werd afgestraft op het krappe en uitdagende circuit, waar gras en grindbakken de baan nog omringen en de omheining nergens ver weg is.

Een schril contrast met de meer moderne circuits, waar vaak gigantische uitloopstroken van asfalt te vinden zijn. Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen draait al twintig jaar mee in de Formule 1 en is iemand van de oude stempel. De wereldkampioen van 2007 vindt het juist mooi om op old-school­ circuits als Imola te racen.

Aan Racefans.net vertelde de Fin: "Imola is niet vergevingsgezind en kent geen genade. Dat is zoals circuits horen te zijn en zoals circuits voorheen ook altijd waren. Daarom zie je op dit soort banen wat vaker een rode vlag-situatie en meer dingen verkeerd gaan. Maar dat hoort juist bij autosport, het is inherent aan racen."

Raikkonen leek een mooie negende plaats in de wacht te slepen op Imola, maar door een tijdstraf na afloop van de race zakte hij terug tot een positie buiten de punten.