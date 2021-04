Topman motorafdeling Mercedes stapt over naar Red Bull

Red Bull Powertrains, de nieuw gevormde motorafdeling van Red Bull, heeft de benoeming van voormalig technisch directeur van Mercedes High Performance Powertrains Ben Hodgkinson aangekondigd als technisch directeur. Als technisch directeur zal Hodkinson zich bij Red Bull Powertrains voegen in een belangrijke leidende rol die alle technische aspecten zal leiden, met een belangrijke focus op de ontwikkeling van de inaugurele krachtbron van het team, om te voldoen aan de nieuwe Formule 1-reglementen die momenteel gepland staan voor 2025.

In de beginfase van zijn carrière heeft Hodgkinson verschillende jaren besteed aan het ontwikkelen van racemotoren voor het wereldkampioenschap rallyrijden en het ontwerpen van turbomotoren van Le Mans-wagens voordat hij zich aansloot bij de motoren van Ilmor Racing, nu bekend als Mercedes AMG High Performance Powertrains.

De oprichting van de aandrijflijndivisie vertegenwoordigt de grootste investering van het Red Bull Racing-team in de F1 sinds de oprichting van het team in 2005. Gevestigd in de speciaal gebouwde motorfabriek die momenteel in aanbouw is in Milton Keynes, zal Hodgkinson de aandrijflijngroep leiden met volledige integratie in het chassisteam.

Red Bull-teambaas Christian Horner: "We zijn verheugd Ben te verwelkomen bij Red Bull Powertrains als technisch directeur. Hij komt naar dit enorm spannende project als een bewezen racewinnaar en als een innovator die in staat is om een ​​gelijkgestemd team van zeer bekwame engenieurs te leiden. Toen Red Bull de oprichting van Red Bull Powertrains aankondigde, kondigde het ook een nieuwe fase aan van de ambitie van het bedrijf in de Formule 1; om elk aspect van het ontwerpen van een F1-wagen in eigen huis te hebben en ons lot in eigen handen te leggen."

Hodgkinson voegde toe: "Ik ben enorm blij om als technisch directeur bij Red Bull Powertrains te komen werken. Het was niet makkelijk om na bijna 20 jaar de beslissing te nemen om HPP te verlaten, maar de kans om zo'n ingrijpend en belangrijk project op zich te nemen is een grote eer."