Hamilton verloor zes tienden per ronde door beschadigde voorvleugel

De schade die Mercedes-coureur Lewis Hamilton in de eerste bocht van de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola opliep, kostte hem ongeveer zes tienden per ronde in de beginfase van de race. Dat verklaarde Mercedes-hoofdengineer Andy Shovlin. De Duitse renstal kon de schade repareren tijdens de rode vlag-situatie na rondje 32, maar het verlies aan performance was in de eerste helft van de race aanzienlijk geweest.

Shovlin legt uit: "In eerste instantie was het effect op de rondetijden vrij groot. De oorzaak daarvoor was dat de footplate van de voorvleugel niet volledig afgebroken was. Het bungelde er een beetje aan en de boel werd bijeen gehouden door de apparatuur die we gebruiken om de aerodynamische performance van die onderdelen te meten. Dat zorgde voor een behoorlijk verlies aan rondetijd, zo'n zes tienden. Toen dat stuk eindelijk afbrak, was dat goed nieuws voor Lewis. Het halveerde het tijdverlies."

"Daarna zagen we dat het tijdverlies zo'n twee tot drie tienden per ronde bedroeg", vervolgt de Mercedes-engineer. "Maar Lewis heeft er tijdens zijn hele stint op de intermediates en vervolgens ook in de eerste ronden op de slicks last van gehad. Gelukkig was dat de enige schade die hij had opgelopen in de eerste bocht en konden we het tijdens de rode vlag-situatie simpel verhelpen door de auto van een nieuwe neus en voorvleugel te voorzien."