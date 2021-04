McLaren: "Kwestie van paar races voordat Ricciardo op zijn gemak is"

McLaren-teambaas Andreas Seidl is ervan overtuigd dat coureur Daniel Ricciardo niet heel lang meer nodig heeft om zich aan te passen aan zijn nieuwe werkgever. De Australiër maakte deze winter de overstap van Renault naar de Britse renstal uit Woking, maar in de eerste twee races van dit prille seizoen vertolkte hij een bijrol, terwijl voor teamgenoot Lando Norris een glansrol was weggelegd.

Het is logisch dat het tijd vergt om de omschakeling te maken, stelt Seidl. "We weten dat het niet eenvoudig is om van de ene in de andere auto te springen, met slechts anderhalve dag testen. Dat zien we bij meer coureurs dit seizoen, stuk voor stuk getalenteerde en/of ervaren rijders. Ze passen zich snel en gelijk aan, maar deze bolides zijn zo complex dat het even duurt voordat ze ook die laatste twee, drie of vier tienden gevonden hebben."

"Ze moeten zich volkomen op hun gemak voelen in de auto om op de limiet te kunnen rijden en het verschil te kunnen maken. Dat is geen gemakkelijke opgave met de huidige wagens. Het kost tijd en dat is geen verrassing. Het hoort bij het proces om een nieuwe rijder in je team te integreren. Met de ervaring die Daniel heeft en de ervaring die wij als team hebben is het echter een kwestie van een paar races voordat hij helemaal op zijn gemak zal zijn."

In Imola moest Ricciardo aan de kant voor teamgenoot Norris. Daar zijn volgens Seidl duidelijke afspraken over gemaakt. "We hebben een heldere overeenkomst met onze rijders en binnen het team om bij onze beslissingen altijd het maximaliseren van het resultaat voor het team centraal te laten staan. Onze coureurs mogen vrij racen, maar als we zien dat ze elkaar van de baan rijden of een van de twee duidelijk sneller is, dan grijpen we in."