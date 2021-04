Brawn verheugt zich op titanenstrijd tussen Verstappen en Hamilton

Ross Brawn verkneukelt zich over het perspectief op een titelgevecht tussen Red Bull Racing-coureur Max Verstappen en Mercedes-rijder Lewis Hamilton in 2021. Na de eerste twee races dit seizoen is de tussenstand 1-1, beiden hebben een Grand Prix gewonnen en zijn een keer als tweede geëindigd. Hamilton is in de tussenstand in het voordeel door het extra puntje dat hij op Imola scoorde met de snelste raceronde.

Alle voortekenen wijzen erop dat zich een titanenstrijd aandient, meent Brawn. De sportief directeur van de Formule 1 liet weten: "Het ziet ernaar uit dat het kampioenschap dit jaar zwaarbevochten zal worden, en dat is fantastisch voor de Formule 1. Hamilton en Verstappen bevinden zich in verschillende fases van hun carrière en vechten het uit in wagens die zeer aan elkaar gewaagd zijn."

"Het heeft alle kenmerken van een titanenstrijd in zich. Niet in de laatste plaats omdat ik denk dat de teams niet in staat zullen zijn om de huidige auto's heel erg door te ontwikkelen vanwege de ingrijpende reglementswijzigingen die voor 2022 aan de horizon gloren. De regels veranderen zo drastisch dat wat we nu zien het hele jaar kan duren. Het kan een gouden seizoen worden."

Bocht 1

Hamilton en Verstappen kibbelden in de persconferentie na de Grand Prix van Emilia-Romagna wat over hun gevecht in de eerste bocht. Volgens Verstappen was er geen sprake geweest van contact met de Mercedes van zijn concurrent, Hamilton was ervan overtuigd dat ze elkaar wel geraakt hadden en liet dat ook duidelijk merken.

Brawn geeft zijn verdict: "De eerste bocht op Imola was significant en zette de toon voor de rest van de race. Ik geloof dat Max de bocht had. Hij had de lijn, hij had de positie. Lewis zal achteraf gewild hebben dat hij zich eerder gewonnen had gegeven, zeker gezien de omstandigheden. Hij zal ook Sergio Perez, die vlak achter hen reed, in zijn achterhoofd gehad hebben. Lewis probeerde ruimte te vinden om beide Red Bull Racing-rijders achter zich te houden, maar dat lukte hem niet."