Ferrari blij met eerste opeenvolgende dubbele puntenfinish sinds 2019

Ferrari wist zondag bij de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola met beide rijders punten te scoren, net als drie weken eerder in Bahrein. Dat is een duidelijk signaal dat de Scuderia de zaakjes beter voor elkaar heeft dan vorig jaar, want in heel 2020 is het niet gelukt om in opeenvolgende raceweekenden een dubbele puntenfinish te behalen. De laatste keer dat Ferrari daar in slaagde dateert namelijk uit 2019, in Japan en Mexico.

Teambaas Mattia Binotto is dan ook blij met de stijgende lijn die de Italiaanse renstal laat zien. "Op een compleet ander circuit en in totaal andere omstandigheden dan bij de eerste Grand Prix, dit resultaat is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Het feit dat we balen dat we niet een van onze rijders op het podium hebben weten te krijgen is daar ook bewijs van. We kunnen absoluut concluderen dat de uitkomst van de eerste twee races in 2021 positief is geweest."

"Het is sinds de tweede helft van 2019, met name in Japan en Mexico dat seizoen, niet meer voorgekomen dat we met beide coureurs in opeenvolgende Grands Prix in de punten zijn geëindigd. We moeten deze lijn nu doortrekken en race na race aantonen dat we weten hoe we ons verder kunnen verbeteren", aldus Binotto.

Ferrari ontwikkelt de huidige SF21 tot juni door, maar de meeste aandacht gaat ook bij de Scuderia reeds uit naar de auto voor 2022. Binotto: "De focus is reeds verschoven naar de wagen voor volgend jaar, al hebben we nog wat ontwikkelingen voor de huidige bolide in aantocht. Het doel voor dit seizoen is bewijzen dat we op alle vlakken progressie kunnen boeken. Ik denk dat we daartoe in staat zijn. Ik ben al blij met de stappen die we gezet hebben en dat we met McLaren in gevecht zijn voor de derde plaats bij de constructeurs."