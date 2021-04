Aston Martin: "We zijn in gesprek en onderhandelen met de FIA over reglementen"

Aston Martin had verschillende gesprekken gehad met de FIA ​​tijdens het raceweekend in Imola. Aston Martin is ontevreden over de reglementswijzigingen die dit jaar zijn doorgevoerd. Het team sluit ook niet uit dat het juridische stappen zal gaan nemen om ervoor te zorgen dat deze terug worden gedraaid.

Aston Martin heeft net als Mercedes nadeel van het 'low rake-concept', waarbij de achterkant van de wagen laag op de grond ligt, in tegenstelling tot teams als Red Bull Racing.

Onpartijdig

De positie die Aston Martin heeft ingenomen in de discussie is ronduit veroordeeld door rivalen uit de paddock, maar teambaas Otmar Szafnauer zegt dat dit de gesprekken met het bestuursorgaan niet heeft verhinderd.

"We hadden verschillende gesprekken gevoerd met de FIA", onthulde hij. "We proberen het te begrijpen om ervoor te zorgen dat alles correct en onpartijdig wordt gedaan. Onze onderhandelingen zijn nog gaande, maar we zullen binnen een paar dagen een meer gedetailleerde reactie kunnen geven."

Problemen Vettel

Ondertussen zei Szafnauer dat de spraakmakende strijd van voormalig Ferrari-coureur Sebastian Vettel om zich aan te passen aan de Aston Martin werd verergerd door problemen tijdens het testen.

"Sebastian zat een groot deel van die tijd in de pits, anders zou zijn aanpassingsproces zich nu in een ander stadium bevinden", zei hij.

"Ik denk dat Sebastian oké is. Ik weet dat hij veel van zichzelf verwacht, maar hij wordt er niet slechter van, hij wil gewoon zo snel mogelijk in het ritme komen."