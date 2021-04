Fernando Alonso verschuilt zich niet achter excuses: "Het moet beter"

Alpine-coureur Fernando Alonso zoekt bij een verklaring voor de tegenvallende prestaties van hem en zijn renstal tot nu toe niet zijn toevlucht tot smoesjes of excuses. De 39-jarige Spanjaard is gepokt en gemazeld in de autosport in zijn algemeen en in de Formule 1 in het bijzonder. De tweevoudig wereldkampioen windt er geen doekjes om en weet dat zijn team en hij momenteel nog tekort komen.

Zelfs een groot kampioen als Alonso moet wennen na twee jaar afwezigheid. "Ik ben vaker van team of van raceserie gewisseld, dus ik weet dat zulke veranderingen altijd gepaard gaan met een aanpassingsperiode. Maar dat is nooit een excuus geweest en dat is ook nu geen excuus. Het moet gewoon beter, ik moet het beter doen. Ik was dit weekend in Imola niet van het juiste niveau, maar over twee weken in Portimao zal ik dat wel zijn."

De Spanjaard hecht vooralsnog dan ook weinig waarde aan het interne teamduel met stalgenoot Esteban Ocon. "Ik had wel verwacht dat het zo zou gaan. In Imola finishte ik vlak achter Esteban. Ik reed voor hem toen ik uitviel in Bahrein. Esteban is iemand die goed presteert en al twee jaar bij het team zit. Hij is vorig jaar op het podium gefinisht. Dit was mijn tweede kwalificatie en mijn eerste race sinds mijn rentree, want in Bahrein was het maar een halve race, en ik sta ongeveer waar ik gedacht had te staan."

Het is allemaal een kwestie van vertrouwen, legt Alonso uit. "We willen altijd hoger eindigen en je wilt als coureur een grenzeloos vertrouwen in je auto hebben. Dat had ik in Bahrein niet en ook in Imola niet, en waarschijnlijk heb ik dat in Portugal ook nog niet. Het is niet alsof je een schakelaar om kan zetten en dan heb je 100 procent vertrouwen, het is een geleidelijk proces. Dat vergt tijd. Ik ben hier om te werken en mezelf te verbeteren. En een race zoals zondag helpt dan enorm, want met de auto in dat soort moeilijke omstandigheden leer je meer dan in een normale race."