Lewis Hamilton scoort extra punt met snelste raceronde op Imola

De tweede DHL Fastest Lap Award van het jaar is naar Mercedes-coureur Lewis Hamilton gegaan. De zevenvoudig wereldkampioen snelde in de slotfase van de Grand Prix van Emilia-Romagna naar een 1:16.702 op het circuit van Imola. Daarmee was hij ruim acht tienden sneller dan wie dan ook. Het extra puntje dat Hamilton met deze ronde verdiende zorgt ervoor dat hij momenteel alleen aan kop gaat in het kampioenschap. Hieronder het rondje waarmee hij dat voor elkaar kreeg:

Watch @LewisHamilton set the DHL Fastest Lap at the end of a tricky #ImolaGP, scoring the extra point to keep his championship lead. #F1 #DHLF1



Learn more in our F1 Logistics Hub: https://t.co/lqu34mnlyN pic.twitter.com/xZp95xSd7m