Nürburgring bereid in te springen als Canadese Grand Prix wegvalt

De Nürburgring staat open voor gesprekken met de Formule 1 om eventueel in te springen als de Grand Prix van Canada - zoals verwacht - wordt afgelast. Het circuit in de Duitse Eifel is een van mogelijke alternatieve locaties voor een race dit jaar. Istanbul Park in Turkije staat ook hoog op de reservelijst.

De verwachting is dat de organisatie van de Canadese Grand Prix in Montreal binnen niet al te lange termijn de stekker uit het evenement voor dit seizoen trekt. De aanhoudende maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus maken het volgens de organisatoren onmogelijk om een Formule 1-weekend te organiseren, al is het evenement nog niet officieel geannuleerd.

De Nürburgring zou bereid zijn om de Grand Prix over te nemen, laat een woordvoerder van de baan weten aan F1-Insider.com. "Mocht de Formule 1 de wens koesteren om een evenement op ons circuit te organiseren onder dezelfde voorwaarden als in 2020, bijvoorbeeld omdat een andere Grand Prix wegvalt, dan staan wij open voor elke discussie."

"Onze positie ten aanzien van een eventuele Grand Prix is ongewijzigd, we verlangen alleen de garantie dat we minstens break-even kunnen draaien. En natuurlijk moeten we de haalbaarheid bekijken. Vlak voor de datum die je nu overal hoort vindt hier namelijk het grootste autosportevenement van Duitsland plaats, de 24 uur van de Nürburgring."

Voor Mercedes zou een thuisrace zeer welkom zijn, stelt teambaas Toto Wolff. "Wij zouden graag weer in Duitsland racen, het is waar ons merk vandaan komt. Dat zou geweldig zijn."