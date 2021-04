Gok met regen set-up leverde Charles Leclerc bijna podiumplek op

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Monegask kwam als vierde over de meet en dat is een keurig resultaat. Alleen had er gezien de omstandigheden en het chaotische wedstrijdverloop misschien een podium in gezeten. Leclerc had zaterdag al gegokt op regen tijdens de race.

Hij werd voor de start op zijn wenken bediend, maar in de tweede helft van de race droogde de baan op en was de regen set-up in zijn nadeel. Leclerc: "Ik ben blij met dit resultaat, maar tegelijkertijd ook een beetje gefrustreerd. Het eerste deel van de race waren we zeer competitief en zag het er allemaal goed uit. Toen kwam de rode vlag-situatie en kwamen alle auto's weer bij elkaar en werd alles door elkaar geschud. Daarna waren we kwetsbaar op de rechte stukken."

"We hebben zaterdag de gok genomen om de auto met meer downforce af te stellen om beter voor de dag te komen als het zou regenen. Dat was het geval in de beginfase van de race, maar na de rode vlag en met de opdrogende baan hadden we het moeilijk om onze positie te verdedigen ten opzichte van auto's die ons opjaagden."

Dat neemt niet weg dat een vierde plaats voor Leclerc en Ferrari nog altijd prima is. "Daar ben ik heel blij mee en als team mogen we tevreden zijn. We komen van ver en stapje voor stapje gaan we de juiste richting op. Het ziet er goed uit voor de toekomst. We hebben nog veel werk te verzetten, maar dat is precies wat we gaan doen", aldus Leclerc.