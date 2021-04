Lando Norris na twee podium Formule 1-carrière: "Goed herstel na teleurstellende kwalificatie"

Na een teleurstellende kwalificatie heeft Lando Norris deze teleurstelling weten om te toveren tot een tweede podiumplek in zijn carrière. Even leek het er op alsof de jonge Brit tweede kon worden, maar werd in de slotfase van de Grand Prix van Emilia Romagna ingehaald door leider in het kampioenschap Lewis Hamilton. Desalniettemin was Lando Norris zeer tevreden.

"Ik ben erg blij", zo liet Lando Norris weten aan Sky Sports F1-commentator en oud Formule 1-coureur Martin Brundle. "We hebben goed weten te herstellen na de teleurstelling van gister. Deze race was erg lang en ontzettend zwaar", zo vertelt Lando Norris verder. "Ik startte ook niet zo goed, maar wist daarna mijn snelheid te herpakken."

"Uiteindelijk was Lewis te snel voor me", zo geeft Lando toe. "Maar het is goed om hier op eigen kracht te kunnen staan, en ik hoop dat we in de toekomst hier meer van kunnen meemaken. Mijn kniebeschermers raakte tegen het einde de koppeling aan, dit zorgde ervoor dat ik bij het uitkomen van bochten minder aandrijving had", zo legt Norris uit.

"Aan het begin van de herstart had ik best veel snelheid, aangezien ik op de zachtste band reed. Ik was daardoor best snel, maar dit werd steeds minder toen de banden degradeerden", zo legt Norris verder uit. "Uiteindelijk kwam Lewis achter me. Ik kon hem een paar ronden achter me houden, maar daarna had ik de grip niet meer."

Lando Norris werd door Martin Brundle nog gewezen op het feit dat hij Driver Of The Day is gestemd door de Formule 1-fans. Hier ging Lando Norris enigszins luchtig mee om: "Oh echt? Kicken! Ik wist niet dat ik fans had maar bedankt!", zo concludeert Norris tegenover Brundle.

Door een vierde plek na de Grand Prix van Bahrein en een derde plek na de Grand Prix van Emilia Romagna staat Lando Norris nu derde in het kampioenschap, met 27 punten. Één ding is zeker, McLaren is terug.